Şırnak'ta 3 PKK'lı Öldürüldü, 1'i Yaralı Yakalandı (2)

ŞIRNAK'TA ÖLDÜRÜLEN PKK'LI SAYISI 6'YA ÇIKTI



Şırnak Valiliği, İdil ilçesi kırsalında İHA ile tespit edilen 7 bölücü terör örgütü mensubuna karşı başlatılan operasyonda daha önce ölü olarak ele geçirilen 3 bölücü terör örgütü mensubuna ek olarak 3 teröristin daha ölü ele geçirildiğini açıkladı. Böylece Şırnak'ta 6 terörist ölü, 1'i yaralı ele geçirilmiş oldu. Açıklamada, etkisiz hala getirilen PKK'lılar ile birlikte 4 Kalaşnikof, M-16 piyade tüfeği, Dragunov marka keskin nişancı tüfeği ve çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi.