Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele
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Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele

04.02.2021 11:28 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:41
Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele

Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele?ŞIRNAK'ta, kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi devam ediyor.

Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele

?ŞIRNAK'ta, kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi devam ediyor. Kar küreme aracı ve kepçe operatörleri, 3 metreyi bulan kar yığınlarıyla mücadele ederken yorulduklarını ancak halka severek hizmet ettiklerini söyledi. 

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı sonrası kırsal kesimlerde kar kalınlığı, yer yer 3 metreyi geçti. Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri arasında bulunan Uzungeçit beldesindeki 2 bin 200 rakımlı Tanin Geçidi'ndeki alternatif yol kapanınca karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Aralıksız 2 gün çalışan ekipler, iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla kapanan yolun yarısını açmayı başardı. 

Kepçe operatörü Beyar Üce ise çığ riskine çalışma yapamadıkları bölgede havanın düzelmesiyle yeniden göreve başladıklarını belirterek, "Bu yol Uzungeçit beldesi ile Uludere arasında olan alternatif bir yol. Çığ riskine karşı açamamıştık. Havalar düzelince şefimizin talimatıyla burayı açmaya başladık. Şimdiye kadar hiç durmadık. 2 gündür çalışıyoruz. Bazı yerlerde 2, bazı yerlerde 3 metreyi buluyor. Tepenin diğer tarafını görmediğimiz için bilmiyoruz. Tahminen 2 gün sonra bu yol açılacaktır. Yorucu bir iş ama severek yapıyoruz" dedi.

Kar küreme aracı operatörü Kadri Acar da 2 gündür karla mücadele ettiklerini belirterek, "Uludere ile Beytüşşebap ilçesi arasında bulunan alternatif yolu açmaya çalışıyoruz. Yer yer 3 metreyi buluyor. 18 yıldır bu işi yapıyorum. Kar içinde geçti ömrümüz. İnşallah 2 günde açacağız burayı. Bazen araçlarımız bozuluyor, bazen donuyor. Her şeye rağmen çalışmalarımız devam ediyor. Her zaman halkımızın hizmetindeyiz" diye konuştu. 

Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele
Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele
Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele
Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele
Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele
Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele
Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele
Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele
Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele
Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele
Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele
Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele
Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele
Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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