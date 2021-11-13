Şırnak'ta 3 kardeşe tek düğün

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Yusuf Bilgeç (52), oğulları Şivan, Berguvan ve Kerem'i tek düğünle aynı gün evlendirdi. Düğüne katılan yüzlerce davetli, Türkçe ve Kürtçe türküler eşliğinde halay çekti.

Silopi'de özel bir tesiste yapılan düğünde 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı. Müzik eşliğinde halay çeken davetliler, Kerem (24)- Asya (20), Şivan (26)- Feride (20) ve Berguvan (25)- Elif (22) çifti ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Yan yana kurulan masalarda oturan gelin ve damatlar tek düğünle ortak sevinç yaşadı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğün, takı töreninin ardından sona erdi.