Şırnak'ta 3 ayrı operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK - Şırnak'ta bugün düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplam 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Cudi Dağı Harigüni Çukuru bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran 2019-10 operasyonu gerçekleştirildi. Dün akşam saatlerinde insansız hava aracı ile tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyon sonucu etkisiz hale getirildi. 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede yapılan arama tarafa faaliyeti sırasında terör örgütüyle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 PKK'lı terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Ayrıca Şırnak Çakırsöğüt Tugay Komutanlığı tarafından Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonda PKK'lı teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Yaşanan çatışmada 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Devam eden operasyonlar sonucunda toplam 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristlerin üzerinden 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 220 adet Kalaşnikof mühimmatı, 2 adet hücum yeleği, 9 adet Kalaşnikof şarjör, 1 adet büyük telsiz, 1 adet tablet bilgisayar ele geçirildi. Operasyon bölgesinde tespit edilen 1adet el yapımı patlayıcı bulunarak olay yerinde imha edildi.

Şırnak İl jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Tugay Komutanlığı tarafından Cudi ve Bastler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonlar devam ediyor

Kaynak: İHA