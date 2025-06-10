Şırnak'ta 281 bin 500 TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Şırnak'ta 281 bin 500 TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi
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Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ilçe ve ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 281 bin 500 TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ilçe ve ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 281 bin 500 TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 31 Mayıs - 06 Haziran 2025 tarihleri arasında alınan duyumlar doğrultusunda icra edilen operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şırnak genelinde 10 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda; 3 bin 425 paket bandrolsüz sigara, bin 500 litre motorin ve yaklaşık 30 bin TL tutarında elektronik eşya ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 281 bin 500 TL olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak, kaçak malzemeleri gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmaya çalıştıkları değerlendirilen 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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