Şırnak'ta 28 Kişi İhraç Edildi

Şırnak'ta kanun hükmünde kararname (KHK) ile 28 kişi ihraç edildi.



OHAL uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı. 695 sayılı KHK kapsamında Şırnak'ta 28 kişi ihraç edildi. İhraç edilenler arasında, 1 kıdemli üsteğmen, 4 astsubay, 14 imam hatip, 3 öğretmen, Müftülük ve Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) görevli 2 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, SGK'da görevli 1 memur, Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli 1 ambar memuru, Şırnak Adliyesinde görevli 1 mübaşir ile Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli 1 infaz ve koruma memuru yer alıyor. - ŞIRNAK