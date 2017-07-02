Şırnak'ta 24 El Yapımı Patlayıcı Ele Geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa gömülü 24 el yapımı patlayıcı bulundu.

Şırnak'ta 24 El Yapımı Patlayıcı Ele Geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa gömülü 24 el yapımı patlayıcı bulundu.

Kaynak: Dunya.com