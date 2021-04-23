Şırnak'ta 23 Nisan zırhlı araçlardan çalınan şarkılarla kutlandı
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Şırnak'ta 23 Nisan zırhlı araçlardan çalınan şarkılarla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı zırhlı araçlardan çalınan şarkılarla kutlandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı zırhlı araçlardan çalınan şarkılarla kutlandı.

Beytüşşebap ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, zırhlı araçlardan çalınan şarkılarla kutlandı. Salgın nedeniyle kaymakamlık binası önünde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Öğrenciler makam koltuklarına otururken, zırhlı araçlardan da 23 Nisan'ın ruhuna uygun şarkılar çalındı. - ŞIRNAK

Şırnak'ta 23 Nisan zırhlı araçlardan çalınan şarkılarla kutlandı
Şırnak'ta 23 Nisan zırhlı araçlardan çalınan şarkılarla kutlandı
Şırnak'ta 23 Nisan zırhlı araçlardan çalınan şarkılarla kutlandı
Şırnak'ta 23 Nisan zırhlı araçlardan çalınan şarkılarla kutlandı
Şırnak'ta 23 Nisan zırhlı araçlardan çalınan şarkılarla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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