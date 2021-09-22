Şırnak'ta 22 bin 200 karton kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Şırnak'ta 22 bin 200 karton kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şırnak'ta 22 bin 200 karton kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda gümrük kaçağı sigara, çay, cep telefonu ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olay ile ilgili 28 kişi ise gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarında gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğünce, Şırnak il merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 22 bin 200 karton kaçak sigara, 341 kilo kaçak çay, 16 adet kaçak cep telefonu, 50 adet kaçak parfüm, 30 gram eroin, 6 bin 541 adet kaçak muhtelif eşya ele geçirildi.

Meydana gelen olaylarla ilgili 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Şırnak'ta 22 bin 200 karton kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak'ta 22 bin 200 karton kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak'ta 22 bin 200 karton kaçak sigara ele geçirildi

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Haber: Şırnak'ta 22 bin 200 karton kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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