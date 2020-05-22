Şırnak'ta 200 şehit ve yetim çocuğuna kıyafet yardımı Uluslararası Demokrat Birliği (UID) yetim ve şehit çocuğuna Ramazan Bayramı dolayısıyla kıyafet yardımı yaptı.

Uluslararası Demokrat Birliği (UID) yetim ve şehit çocuğuna Ramazan Bayramı dolayısıyla kıyafet yardımı yaptı.

Gelen yardımları dağıtan İş İnsanı Veysi Baran, yaptığı açıklamada, UİD tarafından yetim ve şehit çocuğu için gönderilen yardımları il genelinde dağıttıklarını söyledi.

Yapılan yardımlarla Ramazan bayramı öncesi çocukların yüzlerindeki tebessüme ortak olduklarını dile getiren Baran, "Bu bayram belki diğer bayramlar gibi olmayacak. Çocuklarımız salgın nedeniyle evlerinde kalacaklar. Hayırsever dostlarımız Almanya'dan şehit ve yetim çocuklarımız için gönderilen bayram kıyafetlerini teslime ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA