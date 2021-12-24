Şırnak'ta 20 köy ve 6 mezra yolu kardan kapandı - Haberler
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Şırnak'ta 20 köy ve 6 mezra yolu kardan kapandı

Şırnak'ta 20 köy ve 6 mezra yolu kardan kapandı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 20 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı.

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 20 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı 4 köy ile 2 mezra, Beytüşşebap ilçesine bağlı 15 köy ile 4 mezra ve Uludere ilçesine bağlı 1 köy yolu olmak üzere 20 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Şırnak'ta 20 köy ve 6 mezra yolu kardan kapandı

Şırnak'ta 20 köy ve 6 mezra yolu kardan kapandı

Şırnak'ta 20 köy ve 6 mezra yolu kardan kapandı

Şırnak'ta 20 köy ve 6 mezra yolu kardan kapandı

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Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri

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