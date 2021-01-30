Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

30.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:50
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar ve tipi, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkeze bağlı 20, ilçelerden Baskil'de 25, Ağın'da 5, Alacakaya'da 4, Arıcak'ta 3, Maden'de 16, Karakoçan'da 30, Keban'da 15, Kovancılar'da 15, Palu'da 20, Sivrice ilçesinde 45 köye ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Şırnak

Şırnak'ta da kar yağışı sonucu merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçesinde 21 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ve Karayolları kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde de dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri iş makineleri ile ana arterleri kardan temizleyip kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Zincir takmayan araçlar yolda mahsur kaldı. Kar yağışı sonucu yolda kayan 1 minibüs, 2 ticari araç ve 4 otomobil refüjlere çarptı. İki sürücü hafif yaralandı, araçlarda hasar meydana geldi.

Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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