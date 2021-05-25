Şırnak'ta "2. Uluslarası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu" düzenlendi
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Şırnak'ta "2. Uluslarası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu" düzenlendi

Şırnak'ta '2. Uluslarası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta "2. Uluslarası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu" düzenlendi.

Şırnak'ta "2. Uluslarası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde valilik, üniversite, belediye, Ticaret Sanayi Odası (TSO) ortaklığı, Bağcılar Belediyesi ve Bahçeşehir Üniversitesinin destekleriyle Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) yerleşkesindeki 15 Temmuz Kongre Merkezinde gerçekleştirilen sempozyuma, 10'u yurt dışından toplam 49 akademisyen katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cudi Dağı ve Nuh tufanının bütün insanlığı ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Pehlivan, Nuh tufanının medeniyetlerin doğduğu Mezopotamya topraklarında gerçekleşen, tarihin bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek, "Nuh'un Gemisi'nin mesajını öncelikle bizim alıp içselleştirmemiz gerekiyor. Sempozyumda ana temayı 'Hepimiz aynı geminin yolcularıyız.' oluşturuyor. Bu da birlikte yaşama, birbirine saygı, hoşgörü gösterme, kardeşlik hukukunu pekiştirme gibi evrensel nitelik taşıyan pek çok mesajı içinde barındırıyor. Bu mesaj aslında bütün insanoğluna." dedi.

Şırnaklıların 40 yıl öncesine kadar Sefine bölgesine temmuz ayının ilk haftasında bir gelenek olarak gittiğini dile getiren Pehlivan, bölgede 40 yıldır yaşanan terör olaylarının o bölgeye gitme imkanını ortadan kaldırdığını belirtti.

"Geldiğimiz noktada artık Sefine bölgesinde etkinlik yapma imkanından bahsedebiliyoruz." diyen Pehlivan, 20-23 Mayıs'ta da kentte Cudi Cup Tenis Turnuvasını düzenlediklerini hatırlattı.

Pehlivan, bugün de sempozyumun yapıldığına dikkati çekerek, ileride daha güzel etkinlikler yapılması hatta Cudi Dağı'nda festival gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Nuh tufanında gençlerin alabileceği mesajlar olduğunu dile getiren Pehlivan, "Nuh'un mesajını başta Şırnaklı gençlerimiz sahiplenecek ve hayatlarına tatbik edecekler. Bu, şer odaklarının bertarafına, terörün tamamen yok olmasına ve kadim Anadolu coğrafyasında bir ve beraberlik içerisinde yaşamaya vesile olacak." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Nuh tufanı ve Şırnak'ın tarihi önemine değinerek, sempozyumun hayırlı olmasını diledi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş de birer konuşma yaptı.

Sempozyuma, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Toplam 45 sunumun yapılacağı sempozyuma bazı akademisyenler bizzat katıldı, bazıları ise online bağlandı. Sempozyum 4 oturumda gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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