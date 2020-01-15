Şırnak'ta 2. Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu düzenleyecek
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Şırnak'ta 2. Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu düzenleyecek

Şırnak Üniversitesi 2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu düzenleyecek.

15.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:14
Şırnak'ta 2. Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu düzenleyecek

Üniversitesi 2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Dağı Sempozyumu düzenleyecek.

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. , gazetecilere yaptığı açıklamada, iki aşamalı gerçekleşecek sempozyumun Şırnak ayağında katılımcılara yönelik Nuh Tufanı ile ilgili kalıntıları incelemek üzere geziler düzenleyeceklerini söyledi.

Sempozyumun ikinci ayağının 16 Nisan'da İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleşeceğini bildiren Baz, "Sempozyum tamamen bilimsel bilgiler çerçevesinde olacak." dedi.

Sempozyuma Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u da davet ettiklerini belirten Baz, başta Şırnak Valiliği olmak üzere tüm paydaşlara katkılarında dolayı teşekkür etti.

Sempozyum, 13-16 Nisan'da Şırnak Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde yapılacak.

Kaynak: AA
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