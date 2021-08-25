Son dakika haberleri... Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri... Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde J-İHA ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde J-İHA ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen J-İHA ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, bölgede operasyonlar devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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