Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Haberler » Güncel » Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

04.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:46
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

'ın bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesine, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler