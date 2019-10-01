Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince Cudi Dağı'na düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince Cudi Dağı'na düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.