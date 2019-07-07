Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


- Ankara

Kaynak: DHA
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