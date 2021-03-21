Şırnak'ta 2 kişi yerde buldukları cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti
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Şırnak'ta 2 kişi yerde buldukları cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti

21.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:37

Şırnak'ın Uludere ilçesi Yekmal köyü civarında hayvan otlatan 2 kişi, buldukları cismin ellerinde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Yekmal köyü civarında hayvan otlatan 2 kişi, buldukları cismin ellerinde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Uludere ilçesi Yekmal köyü Irak sınırında hayvan otlatan 18 yaşındaki Caner Sal ile 16 yaşındaki Yusuf Ata, yerde buldukları cismi incelemeye başladı. Ellerine alıp inceledikleri cismin patlaması sonucu Sal ve Ata ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Sal ve Ata, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz gençlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(Melih Yiğit-Ayhan Babat/İHA)

Şırnak'ta 2 kişi yerde buldukları cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti
Şırnak'ta 2 kişi yerde buldukları cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti
Şırnak'ta 2 kişi yerde buldukları cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti
Şırnak'ta 2 kişi yerde buldukları cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti
Şırnak'ta 2 kişi yerde buldukları cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti
Şırnak'ta 2 kişi yerde buldukları cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti
Şırnak'ta 2 kişi yerde buldukları cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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