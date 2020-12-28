Şırnak'ta 2 kilo altın ve tarihi eser ele geçirildi
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Şırnak'ta 2 kilo altın ve tarihi eser ele geçirildi

28.12.2020 11:48 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:53
Şırnak'ta 2 kilo altın ve tarihi eser ele geçirildi

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kilo altın, tarihi eser ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 42 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 21-27 Aralık 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 25,09 gram esrar, 105,58 gram eroin, 29,48 gram kokain, 28,39 gram metamfetamin, 5 adet cep telefonu, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo, 6 bin 950 paket kaçak sigara, 2 kilo 351,43 gram altın, 2 kilogram kaçak sigara tütünü, 200 adet puro, 28 adet kaçak cep telefonu, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve 2020 lira ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 42 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 41 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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