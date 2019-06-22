Şırnak'ta 2 bin kınalı keklik doğaya bırakıldı

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, nesli tükenmekte olan 2 bin kınalı kekliği doğaya bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Malatya Kınalı Keklik Üretme İstasyonu'ndan gelen 2 bin keklik, İdil Beyaz Dağ mevkisinde doğaya bırakıldı.

Etkinliğe Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İdil Kaymakamı Zafer Sağ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, bölge halkının yaşam alanlarında kekliklerin tükenme noktasına geldiği talebi üzerine, nesli tükenmekte olan kınalı keklik popülasyonunu artırmak amacıyla böyle bir uygulama yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Kalay, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak bölgede kınalı keklik popülasyonunu arttırabilmek amacıyla o bölgeye 3 yıl boyunca kınalı keklik salımını gerçekleştireceğiz. Geçen yıldan beri o bölgeyi ava yasak saha ilan ettik. Gelecek sene de salımı gerçekleştirdiğimizde o bölgede kınalı kekliklerin belli bir sayıya ulaşacağını umut ediyoruz" dedi.

Şubat ayından beri av yasağının olduğunu anımsatan Kalay, Ağustos ayında başlayacak avlanmanın 7 ay süresince yapılabileceğini kaydetti.

Müdürlüklerine bağlı Av Koruma ve Kontrol ekiplerince jandarmayla birlikte rutin av kontrolleri yapıldığını ifade eden Kalay, "Bu kontrollerimizde karşılaştığımız usulsüz avlanmaları 4915 konulu Kara Avcılığı Kanunu'na istinaden cezai işlemleri uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz sadece sezonu içerisinde avlanmalarını gerçekleştirmeleridir. Sezon dışında av hayvanlarının üreme veya çiftleşme dönemi olduğu için o dönemde yapılan avlanmalar doğa kaybına neden olur." dedi.

Konuşmanın ardından doğaya 2 bin kınalı keklik bırakıldı.

Kaynak: AA