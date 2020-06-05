Şırnak'ta 2 alaca baykuş ve kızıl şahin bitkin halde bulundu
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Şırnak'ta 2 alaca baykuş ve kızıl şahin bitkin halde bulundu

ŞIRNAK'ta, arazide bitkin halde bulunan 2 yavru alaca baykuş ve kızıl şahin, Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde tedaviye alındı.

Şırnak'ta 2 alaca baykuş ve kızıl şahin bitkin halde bulundu
05.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:39

ŞIRNAK'ta, arazide bitkin halde bulunan 2 yavru alaca baykuş ve kızıl şahin, Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde tedaviye alındı.

Silopi ilçesinde, arazide vatandaşlar tarafından yavru 2 alaca baykuş, Güçlükonak ilçesinde ise nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl şahin bitkin halde bulundu. Vatandaşlar, kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim etti. Ekipler, kuşları vatandaşların evlerinden alıp Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birim'ine götürdü. İlk muayeneleri Veteriner Hekim Ferhat Ürgen tarafından yapılan kuşlar, koruma altına alınarak tedavilerine başlandı. Hayvanlar, iyileştikten sonra doğal ortamlarına bırakılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, "2 yavru alaca baykuş ve 1 kızıl şahin olmak üzere 3 misafiri var. Alaca baykuşlarımız Güçlükonak ilçesi Ormaniçi Köyü'nde arazide bitkin halde bulunmuş. Köye getirilmiş. Köyde de bir süre bakıldıktan sonra bize ulaşıp gelip almamızı istediler. Biz de alıp getirdik. Burada bakımlarını yapacağız. 2- 3 hafta içerisinde uçabilecek veya doğada yaşamlarını idame ettirebilecekleri duruma gelince doğal ortamlarına bırakacağız. Ayrıca Silopi ilçemizden bir kızıl şahin getirdi arkadaşlarımız. O da arazide bitkin halde bulunup vatandaşımız tarafından bakımı yapıldıktan sonra bize haber verildi. Biz de getirdik hayvanlarımızı. Muayenelerini yaptık. Herhangi bir kırık, sakatlık ve yaraları yok. Yaklaşık 1 ay içerisinde bütün hayvanlarımızı doğal ortamlarına bırakacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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