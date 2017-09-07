Şırnak'ta 19 Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda, 19 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uludere ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, bir kamyonette gizlenmiş 19 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.