Şırnak'ta 17 köy ve 5 mezra yolu kardan kapandı

ŞIRNAK'ta dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 17 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı.

ŞIRNAK'ta dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 17 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde, dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle, 17 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı belirtildi. Şırnak kent merkezinde kısa süreli kar yağışının ardından oluşan sis, yaşamını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte, trafik ekipleri kontrol noktalarında tedbirler alarak sürücüleri uyardı. Sürücüler, hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekrem Payan