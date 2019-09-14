Şırnak'ta 16 yaşındaki gençten 5 gündür haber alınamıyor

14.09.2019 17:01

Şırnak'ta eve gitmek için işyerinden çıkan 16 yaşındaki Azad Buğa'dan 5 gündür haber alınamıyor



Bir cafede çalışan ve eve gitmek için iş yerinden çıkan 16 yaşındaki Azad Buğa'dan bir daha haber alınamadı. Gözü yaşlı Buğa ailesi ise çocuklarını görenlerin insaniyet namına polise veya kendilerine haber verilmesini istedi. Yenimahalle Cizre Caddesinde ikamet eden 16 yaşındaki Azad Buğa, 5 gün önce saat 10.00 sıralarında eve gidiyorum diyerek çalıştığı iş yerinden ayrılıp bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine babası Abdullah Buğa, polise kayıp başvurusunda bulundu.



Acılı baba oğlunun bulunması için yetkililerden yardım bekliyor



Beş günden bu yana haber alamadığı oğlunun bir an önce bulunmasını istediğini ifade eden baba Abdullah Buğa, "Oğlumun başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. Oğlum saf bir çocuk ve 8 yaşındaki bir çocuk bile onu kandırabilir. Oğlumun bulunması için devlet yetkililerinden, polisten ve jandarmadan yardım bekliyorum. Çocuğumu gören hayırsever vatandaşların polise bilgi vermesini ya da bize ulaşmalarını rica ediyorum" dedi.



Ailenin yapmış olduğu kayıp başvurusunun ardından 16 yaşındaki genci bulmak için çalışma başlatan polis ekiplerinin şu ana kadar yaptığı çalışmalarında ise kayıp Azad Buğa'nın izine rastlanmadı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA