Şırnak'ta 16 kilogram eroin ele geçirildi Şırnak'ta bir araçta 16 kilogram eroin bulundu.

Şırnak'ta bir araçta 16 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün kontrol amaçlı bir araçta arama yaptı.

Aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 16 kilo 463 gram eroin ve 4 kilo 442 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA