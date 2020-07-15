Şırnak'ta 15 Temmuz şehitleri için Kürtçe mevlit okutuldu
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Şırnak'ta 15 Temmuz şehitleri için Kürtçe mevlit okutuldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Kürtçe mevlit okutuldu.

Şırnak'ta 15 Temmuz şehitleri için Kürtçe mevlit okutuldu
15.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:43

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Kürtçe mevlit okutuldu.

Beytüşşebap'ta 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminin engellenmesi için canlarını siper eden vatandaşlar için ülkenin dört bir yanında şehit mezarları ziyaret edilip dualar edildi. Beytüşşebap'ta da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu. Yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte dualar edildi.

Burada açıklamalarda bulunan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, "15 Temmuz ile ilgili birçok etkinliğimiz var. Akşam saygı nöbetimiz olacak. Millet olarak darbelerden çok çektik. İnşallah bir daha yaşamayacağız. Hepimiz el ele omuz omuza belediye ve kaymakamlık olarak ortaklaşa bir yemek programımız var. Aynı zamanda Kürtçe ve Türkçe mevlit okutuldu, dualar edildi" dedi.

İlçedeki şehit Jihat Durmuş kapalı spor salonunda düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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