Şırnak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması
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Şırnak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması

ŞIRNAK Valiliği'nce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında meydanda çok sayıda kişi bir araya gelerek, demokrasi nöbetine katıldı.

Şırnak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması
15.07.2020 22:55 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:04

ŞIRNAK Valiliği'nce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında meydanda çok sayıda kişi bir araya gelerek, demokrasi nöbetine katıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Şırnak'ta Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla çeşitli programlar düzenlendi. Akşam saatlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi Şırnak Valiliği önündeki alanda demokrasi nöbeti tuttu. Meydanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişini dinleyen, Şırnaklılar, FETÖ'nün darbe girişimine, başlattıkları demokrasi nöbetiyle tepkilerini ifade etti.Demokrasi nöbetinde konuşa Vali Pehlivan, iç ve dış güçlerin yüzyıllardan beri yapmaya çalıştıklarını FETÖ'nün devletin kurumlarına sızarak başarmaya çalıştığını söyledi. Vali Pehlivan, "Geçmişte de darbe girişimleri yaşadık. Tarihler 2016'yı gösterdiğinde yıllardan beri, on yıllardan beri kamuya, kamu kurumlarına sinsi bir şekilde bütün birimlere sızmak suretiyle yüzyıllar önce gerçekleştiremediklerini bu sefer biraz daha sabırla ve paralel bir yapı oluşturarak devletimizi içten çökertmeye çalıştılar. ve milletimizin hassas olduğu konuları seçtiler. İnanç, din, ahlak ve dini değerleri kullandılar. İşte bu alanları istismar etmek suretiyle devletimizin içine sızmaya çalıştılar. ve o gece yine bu saatlerde gecenin karanlığını geleceğimizi karartmak için kullanmaya çalıştılar. Devletimize milletimize ait olan, helikopter, tankları milli olan araç gereklerimizi yine bize karşı kullandılar. Çanakkale'de 250 bin, 15 Temmuz'da 250 şehidimiz, 2 bin 200'e yakın gazimiz oldu. Peki kardeşlerimizi, vatandaşlarımız bu yollara düşüren neydi? güçlü bir çağrı ve milletimiz için çok önemli olan şehitlik ve gaziliktir" dedi.


Kaynak: DHA

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