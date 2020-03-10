Şırnak'ta 15 alan 11 ay boyunca geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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Şırnak Valiliği, Şırnak, 3. Sayfa

Şırnak'ta 15 alan 11 ay boyunca geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak'ta düzenlenecek olan operasyonlar öncesi 15 alan, 11 ay boyunca geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

10.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:37
Şırnak'ta 15 alan 11 ay boyunca geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak'ta düzenlenecek olan operasyonlar öncesi 15 alan, 11 ay boyunca geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.


Şırnak Valiliği, 15 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Şırnak ve ilçelerinde Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin, Karaçalı Tepe, Kel Mehmet Dağı, Serin Vadisi, 2088 Rakım Tepe, Küçük Su Yaylası, Gabar Dağı, Faraşin Yaylası, Altın Dağ, İncebel Dağ, Oymakaya ve Tanin bölgesinin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığının 24 Şubat 2020 tarihli ve 2159 karar sayılı kararınca, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin, Karaçalı Tepe, Kel Mehmet Dağı, Serin Vadisi, 2088 Rakım Tepe, Küçük Su Yaylası, Gabar Dağı, Faraşin Yaylası, Altın Dağ, İncebel Dağ, Oymakaya, Tanin Tanin bölgelerinde bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 Şubat-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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