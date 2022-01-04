Şırnak'ta 14 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı - Haberler
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Şırnak'ta 14 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı

Şırnak'ta 14 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta merkez ile ilçelerine bağlı 14 bölge, 1 yıl süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ta merkez ile ilçelerine bağlı 14 bölge, 1 yıl süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Şırnak Valiliği, kentte milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 14 bölgenin 1 Ocak'tan itibaren 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada "Şırnak İlimiz (Merkez, Cizre ve Silopi) Cudi Dağı Bölgesi, Bestler Dereler Bölgesi, Kurt Dağı Bölgesi, Kureşin Bölgesi, Karaçalı T. Bölgesi, Kel Mehmet D. Bölgesi, Serin V. Bölgesi, 2088 Rk T. Bölgesi, Küçük Su Y. Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Altın Dağ Bölgesi, İncebel Dağ Bölgesi, Oymakaya Bölgesi ve Tanin Tanin Bölgesinde 01 Ocak 2022 (dahil)-31 Aralık 2022 (dahil) tarihleri arasında 1 yıl süre ile 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bahse konu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmeleri yasaktır" ifadeleri kullanıldı.


- Şırnak

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Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri

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