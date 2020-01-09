Şırnak'ta 122 öğrenciye giysi desteği
Şırnak Yeşeren Gençlik Derneğince hayata geçirilen, "Işığımızla Her Alanda Eğitime Destek Projesi" kapsamında 122 öğrenciye giysi desteğinde bulunuldu.
Şırnak Yeşeren Gençlik Derneğince hayata geçirilen, "Işığımızla Her Alanda Eğitime Destek Projesi" kapsamında 122 öğrenciye giysi desteğinde bulunuldu.
Gazipaşa İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere mont, bot, kazak ve pantolondan oluşan paketler dağıtıldı.
Etkinliğe AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik de katıldı.
Birlik, öğrencilerle sohbet etti, hediye paketlerini öğrencilere dağıttı.
Yeşeren Gençlik Derneğinin sosyal sorumluluk projeleriyle güzel hizmetlere imza attığını ifade eden Birlik, yardımların hayırlı olmasını diledi.
Dernek başkanı Hatice Atan da derneklerinin 18 yıldır hizmet verdiğini, önceden belirledikleri 122 ihtiyaç sahibi öğrencinin proje kapsamında kışlık kıyafet ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.
"Amacımız çocuklarımızın yüzlerinde tebessüme vesile olmaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diyen Atan, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceklerini kaydetti.