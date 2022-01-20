ŞIRNAK'TA 112 KÖY VE 17 MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI - Haberler
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ŞIRNAK'TA 112 KÖY VE 17 MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı nedeniyle merkez, Uludere, Beytüşşebap, Güçlükonak, Cizre ve İdil ilçelerine bağlı 112 köy ile 17 mezra yolu ulaşıma kapandı.

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı nedeniyle merkez, Uludere, Beytüşşebap, Güçlükonak, Cizre ve İdil ilçelerine bağlı 112 köy ile 17 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

Kent merkezi ile Beytüşşebap, Güçlükonak, Uludere, Güçlükonak, Cizre ve İdil ilçelerinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde ulaşımı aksattı. Merkeze bağlı 10 köy, 5 mezra; Beytüşşebap ilçesinde 14 köy, 5 mezra; Uludere ilçesinde 6 köy, Güçlükonak ilçesinde 12 köy, Cizre ilçesinde 23 köy, 4 mezra; İdil ilçesinde 47 köy, 3 mezra olmak üzere toplam 112 köy ve 17 mezra yolu ulaşıma kapandı. 4 yükleyici, 5 greyder, 7 kar bıçaklı kamyon ile 22 ekip, yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürütüyor.

Öte yandan kar kalınlığı, kent merkezinde 50 santimetreyi bulurken, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde ise 2 metreyi aştı.

ŞIRNAK'TA 112 KÖY VE 17 MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI

ŞIRNAK'TA 112 KÖY VE 17 MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI

ŞIRNAK'TA 112 KÖY VE 17 MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI

ŞIRNAK'TA 112 KÖY VE 17 MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI

ŞIRNAK'TA 112 KÖY VE 17 MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI

ŞIRNAK'TA 112 KÖY VE 17 MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI

ŞIRNAK'TA 112 KÖY VE 17 MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI

ŞIRNAK'TA 112 KÖY VE 17 MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI

ŞIRNAK'TA 112 KÖY VE 17 MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI

ŞIRNAK'TA 112 KÖY VE 17 MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI

ŞIRNAK'TA 112 KÖY VE 17 MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI

ŞIRNAK'TA 112 KÖY VE 17 MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI

ŞIRNAK'TA 112 KÖY VE 17 MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI

ŞIRNAK'TA 112 KÖY VE 17 MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Beytüşşebap, Uludere, kar, 112, Güncel, Haber

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