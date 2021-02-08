Şırnak'ta 11 yaşındaki çocuk kapalı yöntem ameliyatla sağlığına kavuştu
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Şırnak'ta 11 yaşındaki çocuk kapalı yöntem ameliyatla sağlığına kavuştu

08.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:58
Şırnak'ta 11 yaşındaki çocuk kapalı yöntem ameliyatla sağlığına kavuştu

Şırnak'ta böbrek rahatsızlığı bulunan 11 yaşındaki Aynur Duru, kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Şırnak'ta böbrek rahatsızlığı bulunan 11 yaşındaki Aynur Duru, kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ağrı üzerine Şırnak Devlet Hastanesine başvuran Duru'nun yapılan tetkiklerde böbrek kanalında darlık tespit edildi.

Üroloji uzmanı Dr. Engin Denizhan Demirkıran ve çocuk cerrahı Op. Dr. Rabia Atay tarafından hastanede ilk kez kapalı yöntemle böbrek ameliyatı yapıldı.

Sağlığına kavuşan Duru, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

Dr. Demirkıran, kapalı yöntemle gerçekleştirdikleri operasyonla hastanın şikayetlerini giderdiklerini belirterek, "Bu ameliyat genellikle üçüncü basamak hastanelerde yapılmaktadır." dedi.

Op. Dr. Atay da yapılan ameliyatın ardından hastanın 2 gün içinde yürümeye başladığını ifade ederek, kısa sürede de hastayı taburcu etmeyi planladıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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