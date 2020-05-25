Şırnak'ta 11 adet antitank mayını imha edildi
Şırnak'ta 11 adet antitank mayını imha edildi Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta tespit edilen 11 adet antitank mayınının başarılı şekilde imha edildiğini duyurdu.
25.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:58
Şırnak'ta 11 adet antitank mayını imha edildi
ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta tespit edilen 11 adet antitank mayınının başarılı şekilde imha edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Şirnak'ın İdil ilçesinde tespit edilen 11 adet antitank mayınının Özel Mayın Arama - Tarama Timleri tarafından başarılı bir şekilde imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada,"Özel Mayın Arama Tarama Timlerimiz Şırnak/İdil'de tespit ettikleri 11 adet antitank mayınını başarılı şekilde imha etti" denildi.
Kaynak: İHA