Şırnak'ta 11 adet antitank mayını imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta tespit edilen 11 adet antitank mayınının başarılı şekilde imha edildiğini duyurdu.
25.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:21
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta tespit edilen 11 adet antitank mayınının başarılı şekilde imha edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Şirnak'ın İdil ilçesinde tespit edilen 11 adet antitank mayınının Özel Mayın Arama - Tarama Timleri (ÖMAT) tarafından başarılı bir şekilde imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Tarama Timlerimiz (ÖMAT) Şırnak/İdil'de tespit ettikleri 11 adet antitank mayınını başarılı şekilde imha etti" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA