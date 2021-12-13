ŞIRNAK'TA 1000 SU KAPLUMBAĞASI ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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ŞIRNAK'TA 1000 SU KAPLUMBAĞASI ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 1000 su kaplumbağası, 5 bin 794 paket kaçak sigara ve 335 gram esrar, ele geçirildi.

ŞIRNAK'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 1000 su kaplumbağası, 5 bin 794 paket kaçak sigara ve 335 gram esrar, ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Aralık tarihleri arasında kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1000 su kaplumbağası, 5 bin 794 paket kaçak sigara, 335 gram esrar, 34 gram eroin ve 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Ele geçirilen su kaplumbağaları ise koruma altına alınıp, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

ŞIRNAK'TA 1000 SU KAPLUMBAĞASI ELE GEÇİRİLDİ

ŞIRNAK'TA 1000 SU KAPLUMBAĞASI ELE GEÇİRİLDİ

ŞIRNAK'TA 1000 SU KAPLUMBAĞASI ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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