Şırnak'ta 10 milyon avro maliyetli atık su arıtma tesisinde sona gelindi
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Şırnak'ta 10 milyon avro maliyetli atık su arıtma tesisinde sona gelindi

Şırnak'ta 10 milyon avro maliyetli atık su arıtma tesisinde sona gelindi
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Avrupa Birliği'nin yüzde 81 hibe desteğiyle yapılan Şırnak Atık Su Arıtma Tesisi'nin eylülde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Avrupa Birliği'nin yüzde 81 hibe desteğiyle yapılan Şırnak Atık Su Arıtma Tesisi'nin eylülde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Şehri Nuh Mahallesi'nde Şırnak Üniversitesi Yerleşkesi yanındaki 50 dönümde yapılan Şırnak Atıksu Arıtma Tesisi yaklaşık 10 milyon avroya mal olacak.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AA muhabirine, yapımı tamamlama aşamasına gelen tesis sayesinde kentteki atık suların çeşitli evrelerden geçtikten sonra Dicle Nehri'nin kolu Nerdüş Deresi'ne daha temiz akacağını, aynı zamanda suyun tarımsal faaliyetlerde de kullanılabileceğini söyledi.

Gelecek nesillere daha yeşil ve temiz bir kent bırakmayı hedeflediklerini anlatan Yarka, tesis sayesinde su kaynaklarının ve çevrenin korunmasının sağlanacağını belirtti.

Yarka, 2 yıl önce yapımına başlanan tesisin yüzde 80'inin tamamlandığını, eylülde de hizmete gireceğini bildirdi.

Günlük arıtma kapasitesi 12 bin 89 metreküp

Projenin değerinin 10 milyon 170 bin avro olduğunu dile getiren Yarka, bunun yüzde 81'inin Avrupa Birliği, yüzde 8'inin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kalan kısmının da belediye tarafından karşılandığını kaydetti.

Tesis hakkında bilgi veren Yarka, şöyle konuştu:

"Projenin birinci kademede arıtma kapasitesi günde 12 bin 89 metreküptür. Arıtma tesisi, özellikle belediyemizce yapılmış kolektörlerden toplanan suların arıtılıp Nerdüş Deresi'ne temiz ulaşmasını sağlayacaktır. Tesis sayesinde geri dönüşümü yapılan su, içme suyu hariç organik tarım ve diğer alanlarda kullanılabilecek. Katı olan malzemeler de kurutularak hem yakıt hem de gübre olacak ve sanayide de kullanılacak. Bu da belediyeye ek gelir sağlayacak."

Tesiste 91 bin nüfusa göre tek kademede çalışmanın süreceğini anlatan Yarka, kent nüfusunun 100 bini aşmasıyla ikinci kademenin devreye gireceğini ve günde 13 bin 476 metreküp suyun değerlendirileceğini belirtti.

Kentte güzel bir tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yarka, "Başta proje destekçisi Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olmak üzere bütün paydaşlarımıza, emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum. Nerdüş Deresi'nin kirlenmesinin önüne geçilecek." dedi.

Projenin insan ve hayvan sağlığı için çok önemli olduğunu dile getiren Yarka, yakın zamanda Valilik iş birliğiyle katı atık depolama projesinin de hayata geçirileceğini kaydetti.

Vatandaşlar memnun

İkizce köyünde oturan Hasan Alınak da projenin yakın köylerdeki tarımsal sulama açısından büyük avantajlar getireceğini belirtti.

Nerdüş Deresi'nin kömür ocaklarından dolayı kirlenmesi nedeniyle sulamada sıkıntı yaşadıklarını anlatan Alınak, tesis sayesinde arıtılmış temiz suyu tarımsal alanlarda kullanabileceklerini, aynı zamanda çamurunu da gübre olarak değerlendirebileceklerini söyledi.

Alınak, "Bu proje tarımla uğraşan köyleri de memnun etti, belediyeye bu hizmeti için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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