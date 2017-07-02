Şırnak'ta 1 Terörist Yakalandı, 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 1 terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi.





Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Uludere ilçesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen 6 PKK'lı teröriste yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 terörist yaralı olarak ele geçirildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Öte yandan, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerince Uludere ilçesinin Akduman ve Sapaca bölgesinde düzenlediği operasyonda ise bir terörist etkisiz hale getirildi.





Operasyonda Draguvan keskin nişancı tüfeği, 2 uzun namlulu silah, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 200 metre kablo ile 2 telsiz de ele geçirildi.





Bölgedeki operasyonlar aralıksız devam ediyor.