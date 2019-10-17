Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
ANKARA, -