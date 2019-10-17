Şırnak'ta PKK'ya operasyon: 1 terörist etkisiz hale getirildi

17.10.2019 08:18

Barış Pınarı Harekatı ile güney sınırımızda terör koridoru oluşturmak isteyen terör örgütü YPK/PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ederken, yurt içinde de terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Şırnak'ta yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

SOSYAL MEDYADAN KARA PROPAGANDA YAPANLARA ŞAFAK OPERASYONU

Öte yandan, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'nı karalayan terör yandaşlarına yönelik operasyonlar da aralıksız devam ediyor. Kayseri'de Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Suriye'de terör örgütü YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen yabancı uyruklu 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Adana'da düzenlenen operasyonda da çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA