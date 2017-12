Şırnak Silopi'liler Yayla Yasağının Kaldırılacak Olmasına Sevindi

Silopi'liler yayla yasağının kaldırılacak olmasına sevindi



Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayvancılık ile uğraşan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayla yasaklarını kaldırılacaklarını açıklamasına sevindi. Mandırasında koyun besleyen Hasan Mete, 1992 ve 1993 yılları arasında her bir ailenin yaklaşık 3 bin koyunu olduğunu hatırlattarak, Babamın 3 bin koyunu vardı. Ama yasaklar ve terör olayları çıktığında hepimiz koyunları satmak zorunda kaldık. Artık otlanacak yer kalmadığı için bizde mecburen sattık. Her bir ailenin şuanda 50 veya 100 koyunu var. Yayla yasağı kalkarsa daha güzel olurdedi. Hakkari'de partisinin kongresinde konuşan ve yayla yasaklarını kaldıracaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklaması bölgede hayvancılık ile uğraşan vatandaşları sevindirdi. Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde hayvancılık ile uğraşan vatandaşlar yayla yasaklarının sona ermesi halinde hayvanlarını rahatlıkla yaylalara gönderebileceklerini söyledi. Hayvan yetiştiricisi İrfan Timur, yasakların sona ermesi halinde hayvancılığın önününün açılacağını ifade ederek, Hayvan sahipleri bu şekilde hayvanlardan daha fazla verim alacak. Önceden bizim köyümüzde çok hayvan vardı. Şuanda yaylaya gidemiyoruz. Hayvanlarımız azaldı. Şimdi hayvanları burada besliyoruz. Yasak kalktığı zaman yaylaya gidebilirizdedi. Mandırasında koyun besleyen Hasan Mete ise, 1992 ve 1993 yılları arasında her bir ailenin yaklaşık 3 bin koyunu olduğunu hatırlatarak, Babamın 3 bin koyunu vardı. Ama yasaklar ve terör olayları çıktığında hepimiz koyunları satmak zorunda kaldık. Artık otlanacak yer kalmadığı için bizde mecburen sattık. Her bir ailenin şuanda 50 veya 100 koyunu var. Yayla yasağı kalkarsa daha güzel olur. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz diye konuştu. Çalışkan beldesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin İnal da, belde halkının çoğunun geçimlerini hayvancılık üzerinden sağladığını ifade ederek, Bu yasak kalkarsa umarım ki yine halkımız hayvancılıkla uğraşmaya başlayacak ve hem halk açısından hem devlet açısından bayağı bir faydalı olacağını düşünüyorumdedi.