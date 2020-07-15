ŞIRNAK Silopi'de şehitler, kabirleri başında anıldı Silopi'de şehitler, kabirleri başında anıldıŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit kabirleri ziyaret edildi.

Silopi'de şehitler, kabirleri başında anıldı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit kabirleri ziyaret edildi.

Silopi Kaymakamlığı'nca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit kabirleri ziyaret edildi. Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Engin Candaş, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman ve çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan ziyarette şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılıp, dualar okundu.

Kaynak: DHA