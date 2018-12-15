Şırnak Silopi'de Liselilere, Madde Bağımlılığı Konferansı

Silopi'de liselilere, madde bağımlılığı konferansı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde lise öğrencilerine yönelik madde bağımlığı konferansı düzenlendi.

Şırnak Yeşilay Cemiyeti tarafından Silopi Koç İlkokulu'nda öğrencilerin katılımıyla madde bağımlılığıyla ilgili konferans düzenlendi. Slayt gösterisi eşliğinde yapılan konferans beklenenden daha fazla ilgi görünce bazı öğrenciler ayakta, bazıları ise platform kenarında oturdu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Şırnak Yeşilay Cemiyet Başkanı Turgay Birlik, alkol, uyuşturucu, sigara gibi madde bağımlılıkların zararları hakkında bilgiler verdi. Birlik, birinci ve ikinci dünya savaşlarında hayatını kaybeden insan sayısının 72 milyon olduğunu, madde bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısının ise 180 milyon olduğuna dikkat çekti. Birlik, uyuşturucu madde ile mücadelenin terörle mücadeleden daha önemli olduğunu dile getirerek, şunları söyledi Dünyadaki bütün otoriterlerin ortak noktada buluştuğu husus şudur; uyuşturucu ile mücadelenin bağımlılıkla mücadelenin terörle mücadeleden daha evla olduğudur. Madde bağımlılığı konusunda bölgemizin en mağdur en sıkıntılı yeri olan Silopi'de özellikle hedef olan öğrencilerimiz arasında böyle bir organizasyon yaptık. Amacımız madde öğrenciye yetişmeden, yanaşmadan, ulaşmadan onların arasına set çekmeyi, bu konuda farkındalık yaratmayı ve topyekun bir mücadele ruhu oluşturmak adına buraya geldik.