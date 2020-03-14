ŞIRNAK Silopi'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon
Silopi'de koronavirüse karşı dezenfeksiyonŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hastane ve okullar dezenfekte edildi.
14.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:30
Silopi'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hastane ve okullar dezenfekte edildi. Silopi ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbir çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Silopi Devlet Hastanesi'nde koronavirüs salgınına karşı poliklinikler, hasta bekleme salonları, servisler, koridorlar ve merdivenler dezenfekte edildi. Öte yandan özel eğitim kurumlarında da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Okullardaki masa, sandalye, ortak kullanım alanları gibi bir çok nokta ekipler tarafından dezenfekte edildi.
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Kaynak: DHA
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