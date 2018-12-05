Şırnak Silopi'de İhtiyaç Sahibi Öğrenciler Yararına Etkinlik

Silopi'de ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına etkinlik

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda, ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına, Okul Aile Birliği tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi.

Silopi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'da, Okul Aile Birliği tarafından pilav günü etkinliği yapıldı. Etkinlikte öğrenci velileri, evlerinde hazırladıkları pilavları okul bahçesinde sıraların üzerine dizerek, dağıtımını yaptı. Annelerin hazırladığı bir birinden güzel pilav çeşitlerinden elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak.

Öğrenci velilerinden Seher Belge, kaynaşma ve sosyal amaçlı öğrenci velilerin biraray geldiğini belirterek, Çocuklar yayarına böyle bir etkinlik yapıldı. Hem eğleniyoruz, hem de katkımız oluyor. Küçük bir ücret toplansa da okula bir katkımız oluyor. Veliler olarak çok mutluyuz dedi.

Öğrenci velisi Gülsüm Savur ise düzenlenen etkinliğe katkı sunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, benzer etkinliklerin sık sık yapılması gerektiğini söyledi.