Şırnak Silopi'de Gönüllü Kuaförler Köy Çocuklarını Ücretsiz Traş Etti

Silopi'de gönüllü kuaförler köy çocuklarını ücretsiz traş etti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya sonrasında erkek ve kadın kuaförler, köy okullarında eğitim gören çocukların saçlarını ücretsiz traş etti. İlk kez kuaförde saç yaptıran kız çocuklarının büyük sevinç yaşadığı görüldü.

Silopi'de yayın yapan özel bir radyonun, veli ve öğretmenlerden gelen talep sonrasında sosyal medya üzerinden başlattığı, Köy okullarında tıraşsız öğrenci kalmasın kampanyasına, ilçedeki kadın ve erkek kuaförler gönüllü destek verdi. Gönüllü bir vatandaşın da araç tahsis etmesiyle kuaförler, köy okullarında eğitim gören çocukları traş etmek üzere yola çıktı. Gönüllü ekip ilk olarak Buğdaylı ilk-ortaokuluna gitti. Öğrenci velilerinin onayı ve izni alındıktan sonra okul içinde hazırlanan boş odalara öğrenciler alındı. Karşılarında kuaförleri gören öğrencilerin, büyük sevinç yaşayarak saç kesimi için heyecanla sıraya girdikleri görüldü. Sırası gelen öğrencilerin saçları gönüllü kuaförlerce itina ile traş edildi. Saç traşı olan öğrencilerden Melekşah Yaşar, Büyük ablalarımız okulumuza gelip saçlarımızı yapıyor. Çok sevindik. Buraya gelmelerinden mutluluk duyduk dedi. Gönüllü kuaförlerden Cüneyt Kayaalp, her şeyin para olmadığını belirterek, zaman zaman sosyal projelerle kırsal mahallelerde yaşayan çocukları gönüllü olarak traş etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kadın kuaför Evin Ataman da, ücretsiz katıldığı projede çok güzel duygular yaşadığını anlattı. Projeyi hazırlayan ve Silopi'de yayın yapan özel radyonun sahibi Muhammed Bayrak ise, sosyal medya üzerinde örgütlendiklerini belirterek, Kadın ve erkek kuaför ekiplerimizle Silopi'deki, özellikle köy okullarında ihtiyaç sahibi çocuklarımızı traş etmek için buradayız. Buradaki herkes gönüllü olarak, hiçbir beklenti içerisinde olmadan bu işi yapıyor. Onun için kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdır. Çocuklarımız için ne yapsak azdır diye konuştu.