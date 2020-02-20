: Şırnak silopi adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı olayında 7 tutuklama

20.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:22

Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı olayında 7 tutuklama

ŞIRNAK'ın Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.,'nin adliye binasına bombalı saldırı hazırlığı yaptığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Olay, Silopi ilçesinde 8 Şubat günü meydana geldi. Silopi Cumhuriyet Başsavcısı'nı telefonla arayan bir kişi, Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.,'nin adliye binasında bomba düzeneği yerleştirdiğine dair ihbarda bulundu. Savcılık talimatıyla Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adliye binasında yapılan aramada 45 adet 100'er gramlık patlayıcı bulundu. Yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolon içerisine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı olan zamanlayıcı bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yazı İşleri Müdürü B.Ç.nin evinde yapılan aramada patlayıcı ile 3 deste halinde 29 bin 805 dolar bulundu. Operasyonu genişleten terörle mücadele ekipleri, B.Ç.'nin dışında 10 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan 11 şüpheli dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan B.Ç. ile 6 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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