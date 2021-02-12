Şırnak-Siirt bölgesinde 1073 personelin katılımıyla Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Şırnak-Siirt bölgesinde 1073 personelin katılımıyla Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı

12.02.2021 10:03 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:06
Şırnak-Siirt bölgesinde 1073 personelin katılımıyla Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak-Siirt bölgesinde 1073 personelin katılımıyla "Eren-10 Gabar" Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak-Siirt bölgesinde 1073 personelin katılımıyla "Eren-10 Gabar" Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonla, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amaçlanıyor.

Operasyona, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1073 personel (68 operasyonel tim) katılıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 11 Ocak 2021'de başlatılan Eren operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi, 58 iş birlikçi yakalandı, 213 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, operasyonların, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Seren Serengil Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İzmir Mahkeme İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şırnak-Siirt bölgesinde 1073 personelin katılımıyla Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 10:06:23. #1.15#
title