: Şırnak-sakine öğretmeni, bakan selçuk tebrik etti

26.02.2020 18:47 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:51

Sakine öğretmeni, Bakan Selçuk tebrik etti

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdikten sonra üniversite öğrenimini tamamlayıp, okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan 3 çocuk annesi Sakine Çakır'ı(50) telefonla arayıp, azminden dolayı tebrik etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 8 kardeşin en büyüğü olan Sakine Çakır, Karkamış ilçe merkezine taşınmaları nedeniyle ilkokul 3'üncü sınıftayken okulundan ayrılmak zorunda kaldı. 16 yaşında da ailesi tarafından kuzeniyle evlendirildi.

Evliliğinin 1'inci yılında anne olan Çakır, eşinin de desteğiyle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini açıktan tamamladı. Ardından da kızıyla birlikte girdiği üniversite sınavını kazandı.

Üniversitede okul öncesi öğretmenliği okuyan Çakır, mezun olduktan sonra mesleğini yapmaya başladı. 6 yıl Nizip ilçesinde anaokulunda öğretmen olarak görev yapan Sakine Çakır, 3 yıl önce girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) 80 puan alarak, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anaokulu'na atandı. Halen burada görev yapan Çakır'ı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telefonla arayarak tebrik etti.

Çakır, Silopi'ye atandım. Ailem Silopi'ye gelmemi istemedi. Sorun çıkardılar. Israr edince 'Gitsin ne de olsa döner gelir' diye düşündüler. Burada üçüncü yılım. Öğrencilerime mümkün olduğu kadar model olmaya çalıştım. Eğitim açısından yakınlık kurup, onlara bir şeyler katmaya çalıştım. Kesinlikle kadınlarımızın kızlarımızın herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Okumanın yaşı yoktur. Her zaman ve her yerde eğitim diyorum dediından yakınlık kurup, onlara bir şeyler katmaya çalıştım. Kesinlikle kadınlarımızın kızlarımızın herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Okumanın yaşı yoktur. Her zaman ve her yerde eğitim diyorum dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu