Şırnak Sağlık Müdürü Silopi'deki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatını inceledi
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Şırnak Sağlık Müdürü Silopi'deki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatını inceledi

13.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:34
Şırnak Sağlık Müdürü Silopi'deki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatını inceledi

Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Silopi ilçesindeki 50 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatında inceleme yaptı.

Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Silopi ilçesindeki 50 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatında inceleme yaptı.

Başıbüyük incelemeleri sırasında çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Başıbüyük hastanenin çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ve hizmete açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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